Zincir marketlerde asgari ücrete zam yapılmadan önce ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaşlar, dün aldıkları ürünleri bugün aynı fiyata bulamıyorlar. Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, zincir marketlerdeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fakat asgari ücret henüz açıklanmamışken, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine zam yapıldığı görülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin market denetimine rağmen, ürün fiyatlarında artışlar yaşanmış durumda.

Fiyat artışları, gelecek ay asgari ücret artışıyla gerekçelendirilebileceği endişesini doğuruyor. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinin zincir marketlerden başlayarak tedarikçilere ve üreticilere kadar genişletilmesi önem arz ediyor. Özellikle meyve, sebze, yumurta, et ve süt gibi temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor.

Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarını fark etmeleri halinde, etiket fiyatları ile birlikte faturalarını Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden bildirebilirler. Bu sayede, her bir birey, bilinçli bir vatandaş olarak denetim görevini yerine getirmiş olacaktır.

Zamların yaşandığı ürünler arasında beyaz peynirin kilogramı 300 TL'ye kadar çıkarken, marketlerdeki 30'lu yumurta fiyatları da 115-140 TL bandına yükselmiş durumda. Pirinç, bakliyat gibi temel gıda ürünlerinde de artışlar gözlemleniyor. Tüketiciler, yaşanan artışları internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na iletebildikleri gibi, alo 175 tüketici hattını arayarak da şikayetlerini iletebilirler.

Ayrıca, etiket ile kasada belirtilen fiyat arasındaki farkın cezasının 1 Ocak 2024'ten itibaren artırılacağı belirtiliyor. Her bir etiket için uygulanacak idari para cezası 2171 liraya çıkacak. Bu durum, tüketicilerin haklarını savunmalarını kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırının 104 bin TL'ye çıkarılması da, tüketicilere büyük bir avantaj sağlayacak. Bu, özellikle elektronik eşyalar gibi yüksek fiyatlı ürünlerde sorun yaşayan tüketiciler için önemli bir adım olacaktır. Tüketiciler, TÜBİS sistemini kullanarak internet üzerinden şikayetlerini ve başvurularını yapabilirler, böylece hakem heyeti kararı ile haklarına kavuşabilirler.