MALZEME LİSTESİ: 600 gr dana eti 2 soğan 2 kırmızı biber 4 köy biberi 2 domates zeytinyağı pul biber kekik LAVAŞI İÇİN: 4,5 su bardağı un yarım paket yaş maya tuz su ÜZERİ İÇİN: tereyağı HAZIRLANIŞI: Hamuru için, unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu serpiyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine ılık su döküyoruz ve önce mayayı eritiyoruz. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Tezgaha un serpiyoruz. Tezgaha un serpiyoruz ve hamurları merdaneyle ince ince açıyoruz. Ocak üstü gözleme aparatında lavaşları çevirerek pişiriyoruz. Lavaşlar çok çabuk piştiği için başından ayrılmıyoruz. Dana etini minik küp şeklinde doğruyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Kırmızı ve yeşil biberleri ayıklıyoruz ve küp şeklinde doğruyoruz. Domatesleri de küp doğruyoruz. Derin bir tavaya zeytinyağı döküyoruz, eti ilave edip soteliyoruz. Et, suyunu bırakıp çekince soğanları ekleyip karıştırıyoruz. Biberleri ilave edip kavuruyoruz. Son olarak domatesi de ekliyoruz pişmeye bırakıyoruz. Tuz, pul biber ve kekik serpiyoruz. Lavaşları tezgaha diziyoruz, üzerlerine erimiş tereyağı sürüyoruz. Et soteyi lavaşlara paylaştırıyoruz ve dürüm yaparak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi