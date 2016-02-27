Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Bursa merkez, Gürsu, Gemlik, Mudanya ve İnegöl ilçesinde, ´Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve ruhsatsız silah ticareti yapan kişiler hakkında istihbarat aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, geçtiğimiz günlerde önceden belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri cezaevinde, 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12´si İnegöl´den 32 kişiden 19´u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltı süreci devam eden U.G., S.D, S.Y., M.G., S.B., F.Ç., M.B., M.S., M.K., İ.Ö., S.Ö., M.K. ve A.D. adliyeye sevk edildi.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Ayrıca bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet başkası adına ruhsatlı tabanca, 37 adet kuru sıkı tabanca, 347 adet dolu fişek, 35 adet av tüfeği, 17 adet kartuş, 1 adet lazer, 1 adet kılıç ele geçirildi.