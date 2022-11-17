Klasik betonarme fiyatlarındaki beklenmedik yükselişe karşı alternatif hamle geldi. Hazır yapı sektöründe geliştirilen yenilikçe evler yüksek fiyatlardan yakınan vatandaşa çok önemli umut oldu. Prefabrik ev fiyatları klasik konut modellerine göre en az yüzde 30 daha avantajlı ve ekonomik.

Prefabrik Ev Fiyatları Neden Çok Uygun?

Uzun ömürlü, güvenli ve enerji tasarrufu gibi avantajlarla öne çıkan prefabrik ev fiyatlarının çok uygun olması vatandaşlarca merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem güvenli hem uzun ömürlü üstelik yalıtım performansıyla kazandıran bu yenilikçi ev neden bu kadar ekonomik. Bunun arkasında yatan temel nedenlerin başında yenilikçi tasarım ve teknolojik üretim modeli geliyor.

Prefabrik ev fiyatlarını avantajlı kılan etkenleri kısaca sıralayalım. Sonra da bu avantajları detaylı olarak inceleyerek değerlendirmenize sunmaya çalışalım. Öncelikle prefabrik ev tasarımları yenilikçi modellere sahip. Üretici firma uzman ekibince tasarlanan ev modelleri ekstra bir ücret talep edilmeden beğeninize sunuluyor. Evlerin üretimi tasarımın yapıldığı aynı programla çalışan teknolojik makine sistemi kullanılarak üretiliyor. Üretim teknolojinin sağladığı imkanlarla o kadar hızlı gerçekleşiyor ki eviniz günler hatta saatler içerisinde sevke hazır hale geliyor. Üretim kapsamında ana taşıyıcı çelik sistemler, duvar blokları, çatı taşıyıcı çelik sisteler ve çatı örtüleri, yalıtım malzemeleri, kapı ve pencereler, elektrik ve su tesisat malzeme ve armatürleri, kaplamalar, boya ve malzemeleri hazırlanıyor.

Bir de buna saha kurulum uygulamaları da eklenince prefabrik ev fiyatları diğer modellerle kıyaslanamayacak şekilde avantajlı hale geliyor.

Çok Sayıda Yenilikçi Tasarım Prefabrik Ev Fiyatlarına Dahil

İster tek katlı isterseniz çift katlı prefabrik villa çok sayıda konut modeli beğeninize özel. Her biri estetik ve ergonomisiyle göz alıcı prefabrik evlerin tasarımı fiyata dahil hizmetler arasında. Yani prefabrik ev veya prefabrik villa satın aldığınızda beğendiğiniz model için ekstra bir mimari tasarım bedeli ödemek zorunda değilsiniz. Bunun yanı sıra bir ev yaptırmak istediğinizde onay gerektiren önemli projeleri hazırlatmanız gerekir. Bilindiği üzere bu önemli projeler tasarımın dışında yapı güvenliği açısından son derece önemli statik hesaplama, elektrik ve su tesisat projelerini içerir. Prefabrik ev fiyatlarına bu projelerin tamamı dahil edilmiştir. Üretici firma ile prefabrik ev fiyatında anlaştığınızda mimari projeyle birlikte statik proje, elektrik tesisat projesi ile sıhhi ve atık su tesisat projelerine ekstra ödeme yapmak zorunda kalmazsınız.

İsrafsız Teknolojik Üretim Prefabrik Ev Fiyatlarına Yansıyor

Prefabrik ev fiyatlarını avantajlı kılan en önemli etkenlerden birinin de teknolojik üretim modeli olduğunu vurgulamıştık. Teknolojik yenilikçi üretim modelinin prefabrik ev fiyatlarını avantajlı hale getiren iki farklı boyutu bulunuyor. Bunlardan birincisi teknolojik üretim hattında el değmeden gerçekleşen üretimin çok hızlı seyretmesi. Hızlı üretim modeliyle hem zamandan hem de işçilikten önemli avantaj sağlanıyor. Bu durum prefabrik ev fiyatlarına avantaj olarak doğrudan yansıyor. Diğer boyut ise tasarıma özel malzeme kullanımının getirdiği israf edilmeden gerçekleştirilen üretim modeli. Prefabrik evlerin çelik taşıyıcı sistemlerinden duvar bloklarına, çatı sistemlerine, kapı ve pencerelerine kadar standartlaştırılmış ölçüleri israfın önlenmesinde temel etkeni oluşturur.

Çelik metaller üretici firmalardan standartlaştırılmış ev modeline göre satın alınır. Çelik malzemede tam boyut kullanımı israfı tamamıyla önlerken bu durum prefabrik ev fiyatlarına avantaj olarak yansır. Yine aynı şekilde her modele göre standartlaştırılmış pencereler çok sayıda üretilerek hem zamandan hem de malzeme israfından kazandırır. Bu durum evin ergonomisine asla etki etmez. Çünkü uzmanlarca tasarlanan her pencere boyutu eve en uygun ölçülerle şekillendirilerek önerilmiştir. Kapı ve pencereler dışarıdan evin estetiğine büyük katkı sağlarken aynı zamanda evin içerisinde yaşayan herkese ergonomiyi yaşatır.

Yukarıdaki örneklerde verdiğimiz örneklerdeki gibi prefabrik ev fiyatlarına yansıyan çok sayıda avantaj bulunmaktadır. Hazır ev tasarımına göre onaylı projelendirilen elektrik ve su tesisat malzemelerinde de israf önlenmiştir. Konuta en uygun özelliklerde kalitesiyle öne çıkan elektrik ve su tesisat malzemeleri tam malzeme kullanımıyla hazırlanır. Tüm ekipmanlarıyla sahaya araca yüklenerek sevk edilen konutun kurulumu firma profesyonellerince gerçekleştirilir. Bu uygulamayla çok sayıda usta organizasyonuna ihtiyaç duyulmaz. Usta sorunlarını geride bırakan avantajlar prefabrik ev fiyatlarına ekonomi olarak yansır.

Prefabrik Villa Yenilikçi Konfor Deneyimine Özel

Yenilikçi tasarımların modern üretimle bütünleştiği estetik konut modeli prefabrik villa modellerinin her birinde konfor denenimi sizi çok mutlu edecek. Modern mimarinin yeni tarzları prefabrik villa estetiğine yansırken yapı güvenliğinin kazandırdığı güven ve iç kullanım ergonomisi sizin için en güzel villa deneyimi olacak.