Kiracıların bu tür durumlarda ispat kolaylığı açısından dekontlarını sunmaları gerektiğini söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, “Yakın zamanda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Emsal kira bedellerinin üzerinde fahiş kira artışı yapan ev sahipleri hakkında bir idari yaptırım yani idari para cezası, adli para cezası, ya da hapis cezası uygulanabileceğini söyledi. İdari para cezası tabi ki bir kabahat oluşturuyor ama adli para cezası ve hapis cezası ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alıyor. Hapis cezasının uygulanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Hapis cezası olarak da 1 yıl ile 3 yıl arasında bir süre ön gördü. Temmuz ayına kadar geçerli olan yüzde 25 artışın yine 1 yıl daha geçerli olacağı belirtildi. Yani 1 yıl içerisinde belirlenen kira bedelinin sadece yüzde 25 artış yapılabileceği söylendi. Kiracı, kira sözleşmesi ile ev sahibinin belirlenen orandan fazla zam yaptığı hususunu ispatlayabilir. Ya da kira bedelini gönderdiği dekontları mahkemeye sunabilir. Ticaret Bakanlığı'na bu durumu bildirebilir, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirebilir ve aynı zamanda 112'yi arayarak da bildirimde bulunabilir. Kiracıların kira bedelini mutlaka bankadan, mobil bankacılıktan havale yoluyla göndermesidir. Elden verme hususunda ispat zorluğu oluşur. Yani dekont olması her zaman ispat kolaylığı sağlamaktadır” dedi.

Gizem Gül Uzun, ev sahiplerinin de kendilerine karşı işlenen suçlarda kira bedelinin tespiti davası açabileceğini söyleyerek, “Tabi kiracıların bu tarz yasal hakları olmakla birlikte bazen kira bedelini ödemeyen kiracılar da oluyor. Bu yüzden de tahliye davası gündeme geliyor ya da ev sahibine karşı işlenen bir suç olabiliyor. Böyle bir durumda da ev sahibinin tahliye davası açma hakkı da var. Ya da kiracı kira bedelini çok düşük tutuyorsa emsallerine göre ev sahibinin de kira bedelini tespiti davası açma hakkı var. Eğer taraflar arasında bir anlaşma varsa ve sözleşme süresi 5 yıldan kısaysa bu durumda kira bedelinin tespiti davası açılamaz. Bunun dışındaki durumlarda eğer kira bedeli emsallerine göre çok düşük kalmışsa ve bir anlaşma yoksa ev sahibinin de kira bedelinin tespiti davası açma hakkı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.