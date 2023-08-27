Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 artış sınırının bir yıl daha uzatıldığını anımsatarak, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde kira miktarında yüzde 25'ten fazla artış söz konusu olamayacağını kaydetti.

Yıl başından bu yana açılan 90 bin kira davasının bulunduğunu, geçen sene bu oranın yaklaşık 45 bin olduğunu söyleyen Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Bakan Tunç, bu uygulamanın dava yükünü azaltacağını dile getirdi.

ARABULUCULUK MÜESSESİ, UYUŞMAZLIKLARI AZA İNDİRECEKTİR

Bakan Tunç, kira sözleşmesindeki "Şu tarihte boşaltacağım" ifadesinin geçersiz olduğunu, tahliye taahhüdünde bulunulması gerektiğini, bu taahhüde dayanarak tahliye davasının söz konusu olabileceğini anlattı.

Tunç, "Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği ile ilgili tartışmalar söz konusu. Bunun noterden yapılması noktasında talepler var ya da belli bir süre tahliye taahhütlerinin geçerli olmaması yönünde bir kanuni düzenleme gerektiği yönünde görüşler var. Tüm bunların kiracı-kiralayan dengesini gözeterek düzenleme yapılması gerekir. Bu konuda bir çalışma yapmak da gerekiyor. Arabuluculuk müessesi bu uyuşmazlıkları aza indirecektir. Kiracı ile kiralayan, adliyeye düşmeden dostane, barışçıl şekilde anlaşmaya varabileceklerdir." diye konuştu.