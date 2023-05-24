Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX 2023, yüzlerce yerli ve yabancı firmanın stantlı katılımı ve 170 bini aşkın ziyaretçisiyle tamamlandı. Sektörün kalbi 5 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde atarken, fuara yurt dışından katılan iş profesyonellerinin sayısı geçen yıla oranla yüzde 80’i aştı. Sergilenen ürünlerle moda ve trendlerin belirlendiği platform olmayı başaran HOMETEX, yapılan ticari bağlantılarla da bir kez daha sektörün gücüne güç kattı.

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 850’ye yakın firma stant açarak katıldı. Gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX, 170 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Fuara yurt dışından gelen iş profesyonellerinin sayısı geçen yılki fuara oranla yüzde 80 arttı.

Dünyanın dört bir yanından firmalar HOMETEX’teki yerini aldı

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX çerçevesinde gerçekleştirilen alım heyetleri firmalara yeni iş birlikleri imkânı sundu. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer aldığı fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak trend alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sundu.

‘Dialogs’ oturumlarına yoğun ilgi

Alanında uzman isimler fuara özel trend sunumları gerçekleştirirken, farklı temalarla düzenlenen seminerlerde önemli isimler ziyaretçilerle bir araya geldi. Fuar boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, ev tekstilindeki dönüşümden sektördeki yenilikçi yaklaşımlara, ev tekstilinde markalaşmadan katma değerli üretim yolculuğuna kadar birçok başlık ele alındı. Konuşmacılar ‘Dialogs’ buluşmalarında, sanattan tasarıma, üretime, sağlığa kadar ev tekstili sektörünün tüm bileşenlere sektördeki son çalışmalarını izleyici ve katılımcılara aktardı.