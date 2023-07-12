Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 567 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğimizi vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. ifadelerini kullandı.



Öte yandan Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.