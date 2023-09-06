Bursa’da mahalleliyi isyan ettiren çöp ev, Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Yokuşçeşme sokakta bulunan çöp evden çıkan yoğun koku vatandaşı canından bezdirdi. İhbar üzerine Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, harekete geçti. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanak sonrası, evdeki çöpler kamyonla taşındı.

Mahalle muhtarı Şeref Şaş, “Bir süredir yükselen kötü kokular sebebiyle şikâyet konusu olan çöp ev için gerekli yerlere girişimlerde bulunduk. Mudanya Kaymakamlığı ve Savcılığın gerekli prosedürü sonrasında ev zabıta ve emniyet güçlerince nezaretinde Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından boşaltıldı. Evden bir kamyon dolusu çöp çıktı” dedi.