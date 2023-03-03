Altılı masa toplantısının ardından olağanüstü toplantı kararı alan İYİ Parti kurmaylarının görüşmeleri gece yarısı sona erdi. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sessiz kalmayı tercih ederken İYİ Partili Dikbayır, ''Evet, millet beşten büyüktür.'' dedi.

Millet İttifakı tarafından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada, ''ortak bir anlayışa ulaşıldığı'' vurgulanmış, nihai kararın 6 Mart'ta yapılacak toplantı sonrası duyurulacağı belirtilmişti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONA ERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan gelişmeler üzerine kurmaylarını acil toplantıya çağırdı. 3.5 saat süren toplantı gece saatlerinde sona erdi.

''EVET, MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR''

İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, ''Millet beşten büyüktür'' tweetinin sorulması üzerine, sözlerini yineleyerek, ''Evet, millet beşten büyüktür'' yanıtını verdi.

''İŞTE LİDER, İŞTE AKŞENER''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantının muhtevasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, partililer, ''İşte lider, işte Akşener'' sloganlarını attı.