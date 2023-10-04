Bursa’da bir kişi evimi boşalt dediği için ev sahibini öldürdü. Konuşmak için gittiği kahvehanede ev sahibini kurşun yağmuruna tutan kiracı, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinç Sokak’taki evini kiraya veren Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği Metin A. (30) ile anlaşmazlık yaşıyordu. "En son görüşmelerinde evimi boşalt" diyen Ümit Er ile tartışma yaşayan Metin A. evden taşınmayı kabul etmedi.

Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye oturdu. Durumu öğrenen Metin A. kıraathanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Er, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü. İfadesi tamamlanan katil zanlısı polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.