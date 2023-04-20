Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya müsabakasında Polonyalı Anna Lukasiak’ı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Evin Demirhan Yavuz, Azerbaycanlı Mariya Stadnik’e 14-4 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesi sebebiyle repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesaj müsabakasında Fransız Julie Martine Sabatie’yi 1-1’lik skorla geçen Evin, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında da da milli sporcu, Polonyalı Anna Lukasiak’ı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.