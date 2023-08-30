Gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilden rastgele ateş açıldı. İddialara göre, otomobilden açılan ateş sonucu Sultan O.'nun başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olayın gerçekleştiği sırada evinde bulunan Sultan O., evinin kapısının penceresini delerek giren kurşunlardan biriyle vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Sultan O.'nun durumunu gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sultan O.'nu acil bir şekilde hastaneye kaldırdı. Ancak durumunun hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı.