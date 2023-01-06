Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yağız Ş.(13) yönetimindeki elektrikli bisiklet, ara sokaktan çıkış yapan Alperen Ç.(22) yönetimindeki 16KKK69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü genç yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.