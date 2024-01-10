Evi dönüşüme giren vatandaşlara devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi. Peki bu destekten kimler yararlanabiliyor? Başvurular nereye yapılacak? İşte tüm detayları...

‘İSTANBUL’DA KİRA YARDIMI YÜZDE 57 ARTTI’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Devlet kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımları veriyor ve bu yardımlar her yıl belli oranlarda artırılıyor. Geçen yıl 1 Nisan itibarıyla kira yardımları artırılmıştı. 2024 yılın da bir güncelleme oldu. İstanbul’da kira desteği 3500 TL’den yaklaşık yüzde 57 oranında artışla 5500 TL seviyesine çıkarıldı. Bununla beraber ikinci kategoride yer alan iller olan Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de de 3 bin TL olan kira yardımları yüzde 50 zamla 4500 TL’ye çıkarıldı.

‘DİĞER İLLERDE DE YARDIMLAR YÜKSELDİ’

Diğer büyükşehirlerde de 2 bin 500 TL olan kira yardımı yüzde 50 artışla 3750 TL’ye çıktı. Bunların dışında kalan illerde ise kira yardımı 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükselmiş oldu.

KİRACILAR DA DESTEKTEN YARARLANABİLİYOR MU?

Kentsel dönüşümde verilen desteklerden bir diğeri de kiracılara verilen destekler. Konut ve iş yerlerinde kiracı olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu illerde malikler için belirlenen kira yardım tutarı esas alınarak 2 katı bir kira yardımı veriliyor.

100 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ!

Bu çerçevede özellikle Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul için verilecek destekte aslında taşınmazı tahliye edecek kişiler için 100 bin TL olarak planlandı.

Yarısı Bizden kampanyası dışında da kentsel dönüşüm çerçevesinde kiracıların kiraladıkları taşınmazı tahliye etmeleri durumunda 2 kat bir destek verilmesi söz konusu oluyor. Buna illerden örnek vermek gerekirse İstanbul’da kiracılara verilecek kentsel dönüşüm taşınma yardımı 11 bin TL seviyesine çıkarken, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de bu tutar 9 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Diğer büyükşehirlerde de aslında bu tutar 7500 TL seviyesine çıkarıldı. Normal yörelerde de bu rakam 6 bin TL’ye yükseltilmiş olacak."