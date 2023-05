Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir evin önünde bulunan kadın cesedine ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi de oğlunun mezarı başında ölü olarak buldu.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru Tuncay Gülenç (55)’in evinin önünde Emine E. (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen Tuncay Gülenç’in, geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında, silahla kendini vurarak canına kıydığı ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Oğlu ile ilgili sosyal medyadan bunları yazmış

Öte yandan Tuncay Gülenç’in, 30 Mart 2022’de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek. Seni kucağıma aldığım ilk gün dünyalar benim olmuştu. 22 Mayıs 1996 günü Çarşamba akşamı saat 21.05’di. Seni bir bebek olarak kucağıma aldığımda seninle ne kadar bir süre, ne kadar bir hayat kuracağımı bilmiyordum. 26 yıl kalbimle yürekten sevdim seni ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler sığdırdık bu hayata. İyi ki benim evladım, iyi ki benim yavrum oldun. Ailene yaşattığın evlatlık duygusuyla, güzelliklerinle sana teşekkür ediyorum. 30 Mart 2022 günü saat 14.30’da bizleri bırakıp gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah’ıma yalvardıkça ’Buraya kadarmış’ dedi Allah’ım bana. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım, ne de unutturacağım. Sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun güzel evladım canım oğlum, nurlar içinde uyu" ifadelerine yer verdiği görüldü.