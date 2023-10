Enflasyonla birlikte mobilya fiyatları son yılların zirvesine ulaştı. Bu sene mobilya fiyatları evlenecek çiftleri zorlayacak mı? Evlenecek çiftler mobilyalarını ne kadar erken alırlarsa o kadar kar ederler mi?Herkes DUYSUN (BURSA İGFA)

Nazar Mobilya Mağaza Müdürü Ramazan Ak, mobilya fiyatlarında belirleyici olan kriterin kalite olduğuna dikkat çekerek Herkes Duysun mikrofonuna açıklama yaptı.

HER BÜTÇEYE GÖRE ÜRETİM…

Enflasyonla birlikte mobilya fiyatlarının her yıl artış gösterdiğini vurgulayan Mağaza Müdürü Ramazan Ak, “Bursa mobilyanın başkentidir. Üretim, model ve kalite yönünden Bursa, mobilyada iyi bir noktadadır. Bu sektör birkaç yıldır bu enflasyon rakamlarının artması ile birlikte fiyat noktasında bir tırmanış seyrediyor. Her geçen sene bir önceki seneye göre fiyatlar bir tık daha yükseliyor. Bu neticede baktığımız zaman ürünlerde, her bütçeye göre üretim noktasına gelmiş durumdadır. Biz en iyi fiyatlarla en iyi ürünü sunmanın gayreti içerisindeyiz.” dedi.

“60 BİN TL’DEN 200 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR”

Fiyatların kalite odaklı olduğuna dikkat çeken AK, “Bugün fiyatlar 60 bin TL’den de başlayabiliyor, 200 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ürünün tasarımı, üründe kullanılan malzemenin kalitesi ve konforu mobilyanın fiyatı belirler. Biz garanti vermediğimiz bir ürünü satmıyoruz. Müşteriye hizmet veremeyecek noktadaysak o ürünü mağazamıza koymuyoruz. En uygun ürünümüzde de iki yıl garanti mevcuttur. Ürüne özenerek ve dikkat ederek mağazamızın teşhirini açıyoruz. Zaten üretici bir firmayız. Vatandaşa her noktada her bütçeye göre elimizden gelen kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz.” diye ifade etti.