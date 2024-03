İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, seçim çalışmaları kapsamında dolaştığı her yerde ekonomik sorunların kendilerine iletildiğini belirterek, projeleri sosyal belediyecilik üzerine kurguladıklarını söyledi.

İnegöl’de alt yapıdan üst yapıya kadar on’larca başlık altında yüzlerce proje hazırladıklarını söyleyen Özcan, “Kısa-orta ve uzun vadede İnegöl’de yapacağımız çalışmalar ile belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini herkese ispat edeceğiz. Bir yandan İnegöl’ümüzü hak ettiği şehir görünümüne kavuştururken diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz. Emeklilerimiz dertli, gençlerimiz dertli, kadınlarımız dertli, hemen hemen her sektörde yaşanan ciddi sıkıntılar var. Anne-babalar aldıkları emekli maaşı ile geçinemiyor. Bu aileler evlatlarını nasıl evlendirecekler?. Gençler böylesine büyük bir krizin gölgesinde düğünlerini hangi para ile yapacaklar. Köylerimizde yardım eli uzatılmasını isteyen binlerce aileler parasızlıktan şehre inemiyorlar. Biz hepsine çözümler aradık ve bulduk” diye konuştu.

EVLENENLERE 25 BİN TL

Sevda Özcan, Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ilk yapacağı çalışmalar arasında düğün yardımı olacağını söyleyerek, “Uzman ekibimizle çalışmalarımızı yaptık. Bizim gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor dedik. Ailelere düğünler için destek olmamız gerekiyor dedik. Bu yüzden belediyemize müracaat eden evlenecek tüm gençlerimize 25 bin TL düğün çeki vereceğiz. Bu çekle mobilya ve düğün salonu ihtiyaçları için kullanılacak” dedi.

BURSA ÜCRETLERİ ARTACAK

Üniversite öğrencilerine yönelik destek paketini de açıklayan Özcan, “Şu an belediyemizce üniversite öğrencilerine çok küçük rakamlarla burs dağıtılıyor. Biz bu ücretleri aylık 2 bin TL’ye çıkaracağız. Ayrıca hane geliri düşük olan öğrencilerimizin ulaşım masraflarını üstleneceğiz” dedi.

KÖY KART GELİYOR

Kırsal mahallelerde yaşayan maddi durumu zayıf vatandaşlara yönelik projesini de açıklayan Özcan, “Köylerimizde hiçbir sosyal güvencesi olmayan, engelli bakım yardımı alan, yaşlılık maaşı ile geçinen binlerce vatandaşımız var. Biz çıkaracağımız Köykart ile bu vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra köy bakkalları ile anlaşmalar yaparak bu vatandaşlarımıza 1500 TL’lik gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlayacağız. Köy kartımız dışında evleri çok kötü durumda olan insanlarımız var. Çatıları akan, pencereleri kırık olanlar var. Yaşam kalitesini düşüren yapısal sorunları çözüme kavuşturacağız. On’ları kaderlerine terk etmeyeceğiz. Hasta olduklarında o’nları mobil araçlarımızla alıp tedavi olmalarına aracılık edeceğiz” diye konuştu.