Kütahya Belediyesi, “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında gerçekleştirilen Bursa gezisini tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda Kütahya'da ikamet eden kadın hemşehrilerimiz için, sosyal medya hesaplarımızdan yapılan çekiliş sonucu belirlenen şehrin talihli kadınları, Bursa gezisinde tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Merinos Park ve birçok yeri gezdi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilde ikamet eden kadın hemşehrilerimiz için bu yaz boyunca hem şehir içi hem de şehir dışı kültür gezileri düzenlemeye devam edecek.