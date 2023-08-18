Sosyal Belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında gezilere devam ediyor. En son Bursa’yı gezen Evliya Çelebi’nin Torunları, tarihe ve kültüre doydu.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye örnek olan ve bu alanda da birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında kültür gezilerine devam ediyor.

Yapılan çekiliş sonucu talihli vatandaşlara, Bursa gezisinde tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Tophane, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi ve Koza Han gibi birçok yeri gezmenin keyfini çıkardı. Geziye katılan hemşehrilerin böylesine anlamlı bir organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kütahya'da ikamet eden hemşehriler için bu yaz boyunca hem şehir içi hem de şehir dışı kültür gezileri düzenlemeye devam edecek.