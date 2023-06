Abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli, hayırseverliği ile tanınan Champion Pizza zincirinin sahibi Hakkı Akdeniz'in evsizlikten pizza krallığına uzanan yaşam öyküsü ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.ÖZLEM ÖZGÜT YÖREKLİ / ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde hayırseverliği ile tanınan ve defalarca kez yılın en iyi göçmeni ve vatandaşı seçilen Champion Pizza zincirinin sahibi Hakkı Akdeniz ile abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli yeni açtığı Astoria'daki mekanında sıcak, samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hakkı Akdeniz, New York'ta Champion Pizza markasının sahibi. Bu isimle açtığı 10 adet şubesi var ve bir de başka markalar ile toplamda 20 dükkanın sahibi. O, mekanları Türk ve Amerikalı pek çok ünlü tarafından ziyaret akınına uğrayan çok meşhur bir işletmeci New York'ta. Bu isimler arasında kimler yok ki! Cem Yılmaz, Ozan Güven, Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Acun Ilıcalı, Hugh Jackman, Will Smith, Mike Tyson, Jason Momoa bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca ünlü devlet adamları da bu listede yer alıyor.

HAYATI BELGESEL OLDU Ama Akdeniz'in asıl başarısı, ABD hükümetinden aldığı pek çok başarı belgesi. Çünkü o Amerika'nın en hayırsever göçmeni ve vatandaşı seçilerek pek çok devlet adamı gibi önemli isimler arasında yer almayı başarmış biri. Ayrıca The New York Times, Forbes Magazine, The New York Post ve Daily News gibi önemli gazete ve dergiler defalarca kez haberini yapmış. Hatta Discovery Channel tarafından hayatının anlatıldığı bir de belgesel çekilmiş durumda.

Bu ödüllere layık görülmesinin nedeni de 9 senedir New York'ta farklı 3 lokasyonda her hafta evsizlere yemek dağıtıyor olması. Daha pek çok hayır işi de yapan Akdeniz, alçakgönüllüğünden pek de dillendirmiyor.

Hal böyle olunca ben de yeni açtığı Astoria şubesinde kendisini ziyaret etim ve röportaj teklifimi geri çevirmedi. Göründüğü gibi çok sıcakkanlı bir insan. Hemen her müşterisi kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Yani oldukça ünlü biri.

Markasına 'Champion' adını vermesinin sebebi ise pizza hamuru açmada yapılan uluslararası yarışmalarda sayısız birincilikleri yani şampiyonlukları olması. Aslında Amerika'da belki de tutunamayacakken onu başarıya taşıyan şey yani hikayenin kırılma noktası tam da bu şampiyonluğun ilkini elde etmesi olmuş. Hakkı's Pizza diye açtığı markasını Champion Pizza olarak devam ettirmiş.

ASLA PES ETMEYEREK BUGÜNLERE GELDİ Akdeniz'in hikayesi tam anlamıyla bir başarı hikayesi. Hatta öyle ki filmlere konu olacak cinsten desek yeridir. Çünkü Amerika'ya ilk geldiğinde ona söz veren kişi otogardan almaya gelmemiş ve tam 2,5 gün otogarda yatmak zorunda kalmış. İngilizce bilmediği ve cebinde sadece 200-300 dolar parası olduğu için homeless yaşamış. Shelter'larda kalıp oralarda dağıtılan yemeklerden yemiş. Evsizlere her daim sahip çıkmasının altında yatan bilinç de buradan geliyor.

Sonra birinin desteğiyle bir pizza dükkanında bulaşıkçılık işi bulmuş. Aslında kendisi çocuk yaşından beri hamur tezgahında tecrübe sahibi. Ama üstü başı kir içinde adamın karşısına çıkınca kendisine pek de güvenip maharetlerini sergileyememiş. Fakat bir gün pizza ustası işe gelmeyince devreye girip günü kurtarmış. O zaman da hem rütbesi hem de kazancı yükselmiş.

DEFALARCA KEZ KAZIK YEDİ Para biriktirip bir oda arkadaşı ile hayallerindeki pizza dükkanını açacakken güvendiği dağlara karlar yağmış ve 4 yıldır biriktirikleri 70 bin doları arkadaşı alıp ortadan kaybolmuş. Yeniden çalışıp para biriktirmeye devam eden Akdeniz, bu süreçte işyerinden evine her gün yeni hamur getirip yarışmaya katılmak üzere çalışmalar yaptığını ve bu nedenle evinin sürekli maya koktuğunu anlattı.

Ama bu çabası onu şampiyonluğa taşımış. Uluslararası yarışmada önce elle tutulur bir derece alamamış ama her gün çalışarak sonrasında şampiyon olmayı başarmış. Geçen 5 sene zarfında biriktirdiği parası ile nihayet kendi dükkanını açabilmiş. Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmemiş. Senetlere imza atan Akdeniz ödemelerini yapamamaya başlamış. Birkaç ay içinde neredeyse dükkanı kapama noktasına gelmiş.

YARIŞMADAKİ ŞAMPİYONLUK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Tam da o sırada yarışmadaki şampiyonluğu PMQ Pizza Magazine'de kapak olunca, derginin o sayısını Akdeniz'e bir kasa hediye olarak göndermişler. O da dükkanında masalara menülerle birlikte yerleştirmiş kendi reklamını yapmak için. Bu durum herkesin ilgisini çekince şampiyon pizzacı olarak nam salmış ve dükkanı dolup taşmaya başlamış. Ticari zekası ile de bu durumu iyi değerlendirmeyi bilen Akdeniz, bu dergilerden her yere dağıtmış. Bu sayede yeni dükkanını da Champion Pizza olarak açmış.

Başına gelen onca talihsizliğe rağmen asla pes etmediği için bu savaşı kazanıp buralara geldiğini anlatan Akdeniz, ona kazık atan eski dostlarından ise asla kötü sözle bahsetmiyor. Bunları yaşamasaydı buralara gelemezdi diye düşünüyor.

Amerika'ya yeni gelecek herkese de ne yaşarlarsa yaşasınlar asla pes etmemeyi ve çok çalışmayı tavsiye ediyor.

Akdeniz'in, ABD'de onu başarıya ulaştıran hikayesini yukarıdaki videoda kendi ağzından dinleyebilirsiniz.