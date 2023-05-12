Derince Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 4 kursiyerin doğum günü kutlandı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Veysel Tipioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Belediye Meclis Üyesi Furkan Güngör ile birlikte Yenikent Mahallesi’nde yer alan EYDEM’de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Heyet, kursiyerlerinden Coşkun Yaşar, Mine Kortel, İlknur Çakır ve Erhan Arslanbaba’ya sürpriz yaparak, doğum günlerini kutladı.

Pastanın kesilmesinin ardından kursiyerlere doğum günü hediyeleri takdim edildi. Öğrencilerin hazırladıkları eğlenceli gösteriler sonrasından konuşan Başkan Aygün, EYDEM’in inşa edilecek yeni yerinde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Başkan Aygün, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Öğrencilerimizin daha modern ve kullanışlı bir ortamda eğitim görmeleri için askeri hastane alanında yeni bir merkez inşa edeceğiz. Allah’ın izniyle bu merkezimiz içerisinde kursiyerlerimiz için tüm imkanlar sağlanacak" dedi.