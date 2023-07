Saadet Partisi İlçe Teşkilatı, İnegöl'e yapılacak yeni hükümet konağının yerini protesto ederek ‘Yeni İnegöl Bölgesine’ yapılması adına çağrı yaptı.

Saadet Partisi İnegöl'e yapılacak yeni hükümet konağının yerini, bölgede gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla eleştirdi.

Yoğun kalabalık ile bölgeye gelen Saadet Partili grup pankart ve afişler açarak, Bursa-Ankara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki yeşil alana yapılacak olan hükümet konağını eleştirdi. Bu bölgeye yapılacak hükümet konağının birçok açıdan sorun teşkil edebileceğini savunan Saadet Partisi yetkilileri, İnegöl'ün geleceğinin doğru planlanması adına hükümet konağının 'Yeni İnegöl' bölgesine yapılması gerektiğini savundu.

Basın açıklaması yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu şu ifadeleri kullandı;

BİRÇOK AÇIDAN HATALI!

“Ekim ayında yıkımı gerçekleştirilen hükümet konağının yapılacağı yeni yer olarak ilan edilen alandayız. Bugün burada bulunmamızın sebebi, sorumlu muhalefet anlayışı gereği başta belediye olmak üzere tüm idarecilerimizi İnegöl’ümüzle ilgili yanlış bir karar daha almaktan vazgeçirmektir. Kıymetli İnegöllüler, Bu alana hükümet konağı yapılmasını birçok açıdan hatalı bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz: Birincisi, şu an yaklaşık 14.000 metrekarelik yeşil bir alan üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi burada 100’ün üzerinde yetişmiş ağaç bulunuyor. Burası aynı zamanda Ankara-Bursa çevreyoluna bitişik, OSB ile İnegöl’ü birbirine bağlayan kavşağın yanında bulunuyor ve yine karşısında İnegöl’deki tek kentsel dönüşüm toplu konut alanı bulunmakta. Burası, bir tarafında itfaiye, bir tarafında özel bir hastane olan bir alan. Buraya yapılacak bir inşaat hem mevcut yeşil alanı kullanışsız hale getirecek, hem de çekeceği trafik ve insan yoğunluğu ile burada bulunan kavşak ve yolların kilitlenmesine neden olacaktır. Özetle; hükümet konağının eski yerinde durması ile buraya yapılması arasında hiçbir fark olmayacak, kolaylık anlamında da İnegöl’e hiçbir katkı sunmayacaktır.”

BU ŞEKİLDE ÇARPIK KENTLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ

“Değerli hemşerilerimiz, Üzerine basa basa ifade ediyoruz ki, maalesefşehir planlamasında yine büyük bir hata yapılmaktadır. Sürekli büyüyen İnegöl’ün küçük bir merkeze sıkışması sebebiyle yıllardır birçok sorun yaşıyoruz. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu mantıkla hareket edildiği sürece İnegöl’de yine çarpık kentleşmenin ve karmaşanın önüne geçilemez. Her zaman ifade ettiğimiz hususu tekrar dile getiriyoruz: Siz yöneticiler olarak cazibe noktalarını, Yeni İnegöl’e götürmediğiniz müddetçe orada sağlıklı bir büyüme olmaz. Vatandaş, devletin bile cazip görmediği, yüzüne bakmadığı bir yerde neden yatırım yapsın? Niye oraya gitsin? Maalesef idarecilerimiz, bu şehre yeni bir vizyon katmayı bir kenara bırakın, mevcut durumu daha da kötüleştirmek için her türlü hatayı yapmaya devam ediyorlar.”

AÇILIŞA KALAN 7 GÜNÜ MERAKLA BEKLİYORUZ!

“Mevcut iktidar döneminde bugüne kadar İnegöl’de “yeni” adıyla yaptıkları neredeyse her şey hatalı oldu, yanlış oldu. Yeni belediye binası yer tespitinde yanlış yaptılar. 4 sene geçti hala bitiremediler. En son 7 ay önce Sayın Alper Taban 2022 yılının sonunda binayı hizmete açacaklarını söylemişti. Şimdi merakla açılışa kalan 7 günü bekliyoruz. Yeni hastane binasında yanlış yaptılar. Neredeyse tüm İnegöl kamuoyunun aksine hareket ettiler. Havası ve zemini en sıkıntılı yere, bulunduğu mahallenin en büyük yeşil alanının üstüne yeni hastaneyi yaptılar. Şimdi, yeni dediğimiz hastane açılışının daha 8. yılında mevcut alanına sığmadığından ek bina için yer arıyor.”

BİR YANLIŞ KARARA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

“Peki başka nerede hata yaptılar? Önceki Garaj ve pazaryerini yenisini yapacağız diye birini 100 metre, diğerini 700 metre öteye çekip, açtıkları alanı da AVM’lere peşkeş çektiler. Şimdi hem garajda hem de Merpa pazarında trafik ve otopark sorunu büyüyerek devam ediyor. Daha bunun gibi birçok kamu hizmet binasını mevcut merkeze sıkıştırarak trafiğin iyice kilitlenmesine sebep oldular. Şimdi de hükümet konağını aynı kafayla yine olmayacak bir yere yapma kararı aldılar. Değerli İnegöllüler, Bugün biz buradayız, çünkü İnegöl’ün artık bir yanlış karara daha tahammülü kalmadı. Bugün buradayız, çünkü daha önce yapılan diğer yanlışlardan hala idarecilerimiz ders çıkarmadı. Bugün buradayız. Çünkü artık “biz soracağımız yerlere sorduk, ben yaptım oldu, yaparım millet susar, kabullenir, zaten kimsenin sesi çıkmıyor” anlayışını kabul etmiyoruz. Artık gelecekte bunların yaptıkları bir hatayla daha uğraşmak istemiyoruz.”

YENİ İNEGÖL BÖLGESİNE TAŞIYIN!

“Tüm İnegöllülerin vicdan sesi olarak buradan yetkililere sesleniyoruz: Lütfen artık “KÖTÜNÜN İYİSİNİ” seçmekten vazgeçin. İnegöl KÖTÜNÜN İYİSİNİ değil; İYİNİN DE EN İYİSİNİ HAK EDİYOR! Kıymetli hemşerilerimiz, Saadet Partisi olarak hükümet konağının yeri ile ilgili daha önceden yaptığımız teklifimizi tekrarlıyor ve idarecilerimize sesleniyoruz: Yeni hastane binasında, yeni belediye binasında yapmadığınızı bari bu yerleşke için yapın. Bu kamu binasını yeni İnegöl bölgesine taşıyın. Vatandaşın da bu binalara toplu taşıma ile kolayca ulaşımını sağlayacak hatları oluşturun. Göreceksiniz, kısa vadedeki çıkacak zorlukları aşınca uzun vadede teşekkür alacaksınız, dua alacaksınız. Saadet Partisi olarak İnegöl’ümüzün yaşanabilir bir hale gelmesi ve hak ettiği hizmete kavuşması için canla başla çalışmaya ve yerel gündemi belirlemeye devam edeceğiz. Yaptığımız çağrımıza kulak vererek bizleri bugün yalnız bırakmayan katılımcılara ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.”