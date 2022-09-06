İnegöl Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Pazartesi günü yapıldı. 13 gündem maddesi mecliste görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediye Meclisi, Ağustos ayında verilen bir aylık aranın ardından Eylül ayı ile birlikte meclis toplantılarına yeniden başladı. Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Pazartesi günü 14.30’da Belediye Ek Hizmet Binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında yapılan meclis toplantısında, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Meclis açılışında bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, başta 6 Eylül kurtuluş programları olmak üzere Eylül ayında yapılacak etkinlikleri hatırlatarak meclis üyelerine davette bulundu. Teknofest’e katılan Baykoca Çınar ekibinin 1’inciliğini de mecliste duyuran Taban, “2400’ü aşkın proje arasında Baykoca Çınar projesi 1’inci olmayı başardı. Ören yerleri ve müze gibi yerlerde insansı karşılamalardan ziyade otomatik robot karşılama ve yönlendirmelerle oradaki tarihin anlatımı planlandı. Arkadaşlarımız bu fikir ve projeleriyle 1’inci oldular. Ben tüm yarışmaya katılan ekiplerimizi kutluyorum. Ar-Ge birimimiz altında yaklaşık 10 ekibimiz çalışmalar yapıyor. Bu ekibimiz de lise düzeyi ekibimizdi. İki ekibimiz de İstanbul Bilişim Vadisinde ofis açma hakkı elde etti. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Bu ekosistem içerisinde İnegöl’den iki takımın yer alması gurur verici. Bu da gençlerimizin başarısı. Bir diğer başarımız da sporcularımızdan. DOSTUM Oryantiring Takımımız milli takım adına katıldığı Avrupa Şampiyonasında 3’üncü oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi de 2500 öğrencimize kırtasiye yardımı ve eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Sırasıyla imar komisyonuna hava edilecek maddeler, imar komisyonundan gelen maddeler, plan ve bütçe komisyonundan gelen maddeler ve daire müdürlüklerinden gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı.