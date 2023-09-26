Edirne Keşan'da 2023 Mart ayı başında risk analizi raporuna göre boşaltılan Anafartalar İlkokulu öğrencisi Eylül Çapraz, eski okulunun önünde yetkililere seslenerek okulunu geri istediğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalar İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Eylül Çapraz, yetkililere seslenerek “Derdimize çare bulun. Ben okulumun ne zaman yapılacağını merak ediyorum ve kendi okuluma geri dönmek istiyorum” dedi.

TENEFFÜSLER KISA KANTİNDEN BİR ŞEY ALAMIYORUZ

Okulunun uzak olduğunu ve erken kalktıklarını söyleyen Eylül Çapraz, “Ben Anafartalar İlkokulu öğrencilerinden Eylül Çapraz. Yaklaşık bir yıl önce okulumuz boşaltılıp Raşit Efendi İlkokulunda sabahçı öğlenci olarak eğitim görmeye başladık. Bizim ve Raşit Efendi’deki arkadaşlarımız için zor bir eğitim süreci başlamış oldu. Okulumuz uzak, erken kalkıyoruz. Kahvaltı yapamıyoruz. Teneffüsler çok kısa kantinden bir şey alamıyoruz. Yağmurda, karda, çantalar ile sabahın ayazında yürüyoruz.

BÜYÜKLERİMZE SORDUĞUMDA BANA KESİN CEVAP VERMEDİLER

Okulunun durumunu sorduğunda büyüklerinin kesin cevap vermediğini hatırlatan Eylül Çapraz, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bu zaman zarfında okulumun durumunu büyüklerime sorduğumda bana kesin cevap veremediler. Şimdi buradan: Sayın Millet Vekillerime, Sayın Valime, Sayın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sayın Kaymakamıma, Sayın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Sesleniyorum. Bizimle okula bir gün gelin ve zorluklarımızı görün. Derdimize çare bulun. Ben okulumun ne zaman yapılacağını merak ediyorum ve kendi okuluma geri dönmek istiyorum"

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Mart 2023 tarihinde risk analizi raporu sonucu Anafartalar İlkokulu velilerine ulaştırılmıştı. Anafartalar İlkokulu öğrencilerinin Raşit Efendi İlkokulu’na taşınacağı açıklanmış 6 Mart 2023 tarihinden itibaren gerek öğretmenler ve gerekse öğrencilerin velileri okula gelerek kendi eşyalarını okuldan alarak Raşit Efendi İlkokulu’na taşımaya başlamıştı.