Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER)13. Olağan Genel Kurulu’ndamevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü bir kez daha başkan seçildi.ANKARA (İGFA) - Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER),13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda EYODER Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü’yübir kez daha başkan seçti. Yeni yönetimde başkan yardımcılığı görevini, bir önceki dönemde olduğu gibi Dr. Kubilay Kavak ve Prof. Dr. Sermin Onaygil üstlendi. Geçtiğimiz dönemin yönetim kurulu üyelerinden Yasemin Somuncu ise yeni dönemde Genel Sekreter olarak çalışmalarını sürdürecek.

ONUR ÜNLÜ: “SEKTÖR OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ BAŞARDIK”

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, seçimin ardından yaptığı konuşmada geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

2021 yılında göreve geldiklerinde ‘Sürdürülebilir Büyüme için Hep Birlikte’ mottosuyla hareket etmeyi vadettiklerini hatırlatan Ünlü, önceki dönemde kendi adlarına önemli başarılardan birinin de yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerini buluşturdukları ‘Gelecek Verimlilikte’ temalı kongreler olduğunu söyledi. Ünlü, en yeni ve öncelikli hedeflerimizden biri ise uluslararası sertifikalı eğitim programları düzenlemek olacağını belirterek, "Bilindiği üzere bu eğitimler yurt dışında yapılıyor. Artık sektör temsilcilerimiz başta ölçme ve doğrulama ile proje finansmanı olmak üzere pek çok konudaki eğitimi ülkemizde alabilecek. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Eğitimler ve sertifikalar, üye yapımızın kapasitesinin gelişmesine ve üyelerimizin uluslararası pazarlara daha fazla açılmasına da büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

Onur Ünlü başkanlığındaki EYODER Yönetim Kurulu'nda, Başkan yardımcılıkların Dr. Kubilay Kavak ile Prof. Dr. Sermin Onaygil seçilirken, Arzu Gürkan Sayman, Onur Günduru Yazman, Yasemin Somuncu Genel Sekreter oldu. Yeni dönem yönetimde üyeliklere ise, Ekrem Erkut, Hakan Olcay, Mustafa Güngör ve M. Serkan Emin seçildi.