EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Milyonlarca kişinin merakla yanıtını beklediği bu soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin merak edilenleri anlattı.

EYT'DE İLK AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını kaydetti.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi" diye konuştu.

FAYDALANACAKLARIN YAŞ ORTALAMASI 49,9

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"- Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi.

- Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."