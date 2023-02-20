Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM'nin 28 Şubat'a kadar çalışmalarına ara vermesiyle rafa kalkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinde AK Parti kurmayları ilk maaş için nisan ayını işaret etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Habere göre; AK Parti'de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT'nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi.

AK Parti kurmayları, "EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul'a geleceğini değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.