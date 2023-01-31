Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası TBMM'ye geldi. EYT yasasına ilişkin ayrıntılar AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından açıklandı. Akbaşoğlu, kimlerin emekli olabileceğinden, EYT'lilerin ne kadar maaş alacağına kadar merak edilen ayrıntıları anlattı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Sadece EYT ile ilgili düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

EYT YASASIYLA KİMLER EMEKLİ OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek EYT yasasına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Düzenleme, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor.

Yasaya göre; 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak ancak emeklilik için gereken primde mevcut mevzuat dikkate alınacak. Habere göre; SSK’lı bir sigortalı işe giriş tarihine göre 5000-5975 gün primi doldurduğu tarihte emekli olacak.

EYT’LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Akbaşoğlu, EYT’lilerin maaşlarının en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını söyledi. Yasa düzenlemesi, çalışan emekli için 5 puan destek primi verilmesini ve emekli olanların 10 gün içerisinde tekrar işe başlaması halinde işverenlere yaklaşık 500 TL destek verilmesini öngörüyor.

PRİM VE GÜN SAYISI BELLİ OLDU

Habere göre; SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.