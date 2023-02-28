Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili EYT düzenlemesini içeren ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yürürlüğe giren kanun ile getirilen emeklilikte yaş koşulu, prim gün sayısı ve hizmet yılını dolduranlar açısından kaldırılarak, yaş sebebiyle emekli olamayanların emekliliğinin önü açılmış olacak.

DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE AY SONUNA KALMIŞTI

EYT düzenlemesinin görüşülmesi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis’in çalışmalara ara vermesi nedeniyle ay sonuna kalmıştı.

KİMLER EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREBİLECEK?

EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında açıklanan bilgilere göre; SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor ve EYT yasasının bu hafta TBMM’de kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren emeklilikle ilgili koşulları sağlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecekler.

EYT'Lİ İLK MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Bu durumda Mart ayında emeklilik dilekçesini verenlerin, Nisan ayı itibarıyla emekli maaşına hak kazanması bekleniyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.