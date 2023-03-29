EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla emeklilik için müracaata başladı.

İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek.

Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"EYT'li vatandaşlarımızın çoğu başvurularını tamamladı bir kısmı maalesef son günlere bıraktı. Biz hep uyarılarda bulunmuştuk. Eğer bu ay sonu itibarıyla emeklilik başvurusunda bulunurlarsa nisan başı itibarıyla emekli maaşı almaya hak edecekler.

'BİR AN EVVEL BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR'

Eğer 1 Nisan'da başvuru yaparlarsa 1 Mayıs itibarıyla maaşı hak edebilecekler. Bu nedenle vatandaşların bir an evvel emeklilik başvurusu için e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Burada başvururlarken de daha önceden daha fazla promosyon verecek banka ile anlaşmaları gerekiyor. Promosyonlarını alacakları bankaları seçerek emeklilik işlemlerini sonlandırabilirler.

'BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖN ŞART EMEKLİ MAAŞI ALABİLMEKTİR'

EYT yasasıyla birlikte emekli olmaya hak kazananların başvuruları sürerken, ilk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Peki memur ve asgari ücretliye ek zam gelecek mi? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı.

1 Nisan itibarıyla maaş almaları şundan dolayı önemli. Eğer 1 Nisan itibarıyla maaş alırlarsa bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Bayram ikramiyesinin alınabilmesinin ön şartı o ay içerisinde emekli maaşı alabilmektir.

'EYT'LİLERİN NİSAN AYINDA KATMERLİ BİR KAZANCI VAR'

EYT'li vatandaşlarımız hem bayram ikramiyesi 2 bin TL, en düşük emekli maaşı olarak 7500 TL ve banka promosyonunu toplu bir şekilde 5 ile 15 bin TL arasında alacaklar. Hem de kıdem tazminatı alacaklar. Nisan ayı içerisinde gerçekten katmerli bir kazançları var. Son 3 gün o yüzden ellerini çabuk tutsunlar. Mutlak suretle başvurularını yapsınlar.

SGK MERKEZLERİNE YOĞUNLUK BEKLİYOR MUSUNUZ?

Yoğunluk bekliyoruz. EYT açıklandığı andan itibaren SGK merkezlerinde yoğunluk var. Yine çağrımız olsun fiziki olarak başvuru yapmayın, e-Devlet üzerinden yapın. E-Devlet üzerinden yapılırsa burada barkodlu bir çıktı veriliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ HAKKINDA

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a sevk edilecek. Bu hafta içerisinde görüşülmesini ve bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLİYOR MUSUNUZ?

Asgari ücrete ara zamla alakalı sene sonu itibarıyla yüzde 54'lük rekor zam yapılmıştı. Geçen yıla göre yüzde 100'lük bir zam var, dolar bazında da tarihi zam olarak bunu söylemiştik.Milliyet'in haberine göre, Yine asgari ücrete ara zam konuşuluyor. Ancak sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse asgari ücrete ara zam yapmaktan kaçınmayacağız" demişti. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zam yapılacağını düşünmüyorum" demişti. Ben de asgari ücrete mart ve nisan aylarında ara zam yapılacağını düşünmüyorum. Ancak enflasyon mart ayında enflasyon açıklanmadı. Orada yüksek bir seyir olursa belki orada bir ara zam konuşulabilir.

'MEMURLAR VE EMEKLİLERE ARA ZAM GELEBİLİR'

Asgari ücrete durum böyleyken memurlara maaş artışını gündeme alabileceklerini düşünüyorum. Memura yüzde 30'luk zam yapıldı. Ben memurlara bir ara zam olabileceğini düşünüyordum.Çünkü yüzde 54'lük asgari ücret zammı sonrası memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmış oldu. Ben mart ayı enflasyonu yüksek çıkarsa bir zam yapılabileceğini düşünüyorum.Ancak yapılmazsa bile ara zam zaten temmuz başı itibarıyla toplu sözleşme ve enflasyondan kaynaklı bir zam yapılacak. O yüzden asgari ücrete mart ve nisan aylarında zam beklemiyorum. Burada mart ayı enflasyonu önemli. Memur ve emeklilere belki zam gelebilir. En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarıldı. Belki diğer emeklilere bir ara zam yapılabilir. Bunu yakında göreceğiz."