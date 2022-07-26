Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yol haritasını açıkladı Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. en uygun formülü devreye sokacağız" dedi. Düzenlemenin en geç ocak ayında Meclis'e sunulacağını belirtti.

EYT çalışmasının yol haritası belli oldu. Bakan Bilgin şu sözleri kullandı:

"Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."