Düzenlenen yasa ile emekliliğe hak kazanan Bursalı EYT’liler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürlüğü’nün EYT başvurularını onaylamada yavaş hareket ettiğini ileri sürerek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT müjdesinin ardından çıkarılan yasanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile emekli olmaya hak kazananların ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayramdan önce alacağını açıklamıştı.

Mart ayında başvuran EYT’li emeklilerin sistemde halen “Sisteme kayıtlı 4A emeklilik bilginiz bulunmuyor” yazısını gören Bursalı EYT’liler, Bursa SGK İl Müdürlüğü’ne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bursa’dan başvuranların yüzde 92’sinin emeklilik kaydının onaylanmadığını ileri süren EYT’liler, “Bursa SGK, kaplumbağa hızında çalışıyor. Birçok ilde EYT’lilerin emekliliği onaylanma oranı yüzde 60’larda iken, Bursa SGK’nın onay oranı yüzde 8 olması düşündürücü” dediler.

İŞTE BURSALILARIN EYT KONUSUNDA BURSA SGK’YA VERDİĞİ TEPKİLER…