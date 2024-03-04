Eyüpspor, Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Uğur Demirok’un tedavisinin devam ettiğini ve ameliyat olma ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de lider konumda olan Eyüpspor, son oynanan lig maçında yaralanan Uğur Demirok ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Eflatun-sarılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında oynadığımız Bodrum FK maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız atlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak maçta yaşanan tribün olayları, mutluluğumuza gölge düşürdü. Tribünleri sakinleştirmeye çalışırken atılan cisimlerle gözünden ciddi şekilde yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaptanımız Uğur Demirok’un tedavisi İstanbul’da devam ediyor ve maalesef gözünden ameliyat olma ihtimali bulunuyor. Kaptanımız Uğur Demirok’a yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağımızı ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.