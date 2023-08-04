Eyüpsultan’da gece saatlerinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Eski Kemerburgaz Yolu’nda meydana geldi. 34 SB 4640 plakalı siyah bir otomobil karşı şeritten gelen 68 FK 143 plakalı kırmızı bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İsmail Doğan, Halit Varan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.