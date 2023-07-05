Eyüpsultan’da kimliği belirsiz iki kişinin arasında çıkan silahlı çatışmada mermiler iki eve, bir otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Değirmenciler Mahallesi Sofular Bostanı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şüpheli, sokakta karşı karşıya gelerek birbirlerine ateş etti. Bir süre sokakta devam eden çatışmanın ardından 2 kişi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çatışmada mermiler sokaktaki iki evin penceresine, bir iş yerine ve bir otomobile isabet etti. İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için sokakta çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Otomobiline mermiler isabet eden Ozan Yılmaz, "Sanırım 3 mermi girişi var. 2 çocuğum arkada, eşim ise önde oturuyordu. Olaydan 10 dakika kadar önce inmiştik" dedi.

Evinin penceresine mermi isabet eden Aygül Ateyeva, "Bir anda oldu. Çatışmalar oldu. Sonra eşim geldi buradan camdan baktı. 4 saniye bile olmadı, evin içine gelene kadar, kurşun evin içine girdi. Sonra hiç kimse yoktu. Allah korudu yani, verilmiş sadakamız varmış. Çok korktuk." diye konuştu.