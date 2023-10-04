Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı, minik dostlar için cadde cadde, sokak sokak gezerek hizmet vermeye devam ediyor.

Veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile vatandaşların sahibi bulunduğu minik dostlar için hizmeti ayaklarına kadar götürüyor. İlçede yaşayan hayvansever vatandaşların sahibi oldukları can dostlar için sahaya inen veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile 2 - 3 Ekim tarihlerinde Akşemsettin Mahalle Muhtarlığı önünde görev aldı.

Veterinerler burada, hayvansever vatandaşların getirdiği minik dostları tamamen ücretsiz olarak büyük bir titizlikle muayene etti ve aşılarını yaptı. Gerek görülen durumlarda minik dostlara tıbbi müdahalelerde bulundu.

Vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, “Evlerimizde beslediğimiz minik dostlarımızın bizim için çok büyük önem taşıyor. Onların bu bakımları normalde bizler için çok maliyetli oluyor. Ama belediyemiz sağolsun bizim için ücretsiz olarak bu hizmeti veriyor. Bu uygulama için öncelikle Belediye Başkanımız Deniz Köken beye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sokak Hayvanları Ambulansı 5 - 6 Ekim tarihlerinde ise Barış Manço Parkı önünde hizmet verecek. Burada da yine minik dostların aşıları ve muayeneleri yapılacak.