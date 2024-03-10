Eyüpsultan Belediyesi, 1966 yılında Alibeyköy’ün ilk belediye başkanı seçilen Fettah Kahraman’ın adını taşıyan parkın açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, bağımsız olarak katıldığı 1966 yılındaki belediye başkanlığı seçiminde Alibeyköy’ün ilk belediye başkanı olan Fettah Kahraman’ın adını taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi. Düzenlenen açılış törenine Başkan Deniz Köken’le birlikte önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP MKYK üyesi Güllü Yener, Fettah Kahraman’ın oğulları Miftar Kahraman, Yasin Kahraman, torunu Fettah Kahraman, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“59’uncu parkımızı hizmete açtık”

Açılışta konuşan Başkan Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne 58 yeni parkı Eyüpsultan’a kazandırdıklarını ifade ederek, “Bu hafta bu bizim 5. güzel işimiz. İlk olarak 4 aydır uğraştığımız ilkokul 1. sınıfların sağlık taramasını tamamladık. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımız için İkinci Bahar Kıraathanesi’ni açtık. Haliç Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Anne Üniversitesi’nin mezunlarının diplomalarını verdik. Buraya gelmeden önce de 3. havuzumuz olan Kemerburgaz Yüzme Havuzu’nu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’la birlikte hizmete açtık. İlçemize 58 yeni park yaptık. Eyüpsultan her köşesine dokunduğumuz bir şehir. Herkese hitap eden işleri sizlerin desteğiyle yapmaya çalışıyoruz. Alibeyköy’de hastanenin yerini yıktık, oraya Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık binası ve meydan yapacağız. Yine Balkan Müzesi’ni ve kütüphanesini ilave edeceğiz. Hepimizin hayatta güzel anılarla yaşlanıp görevlerimizi bırakmamız lazım. Nasıl anılmak istiyorsak öyle çalışacağız. Bugün burada 1981 yılında vefat etmiş bir belediye başkanımızı anıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir büyüğümüzün hatırasına sahip çıktı”

Başkan Köken’in Alibeyköy’de başkanlık yapmış bir büyüğün vefasına ve hatırasına sahip çıktığını söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise, “İnsan doğuyor, yaşıyor ve hayatını kaybediyor. İnsan hayatının her döneminde birileriyle karşı karşıya kalıyor. Kimi zaman bir toplumsal olayın parçası oluyor, kizi zaman bir ailenin parçası olarak hayatına devam ediyor. Ama hayatta bizi en çok kendimize getiren duygu vefa duygusudur. Bugün burada bir vefanın tecellisini hep birlikte görüyoruz. Bu topraklarda yerin üstündekiler kadar yerin altındakiler var. Eğer biz yerin altındakilere layık olamazsak, bu toprakların hakkını veremeyiz. Bugün burada Deniz Köken başkan, bir göç hikayesiyle orada bıraktığı hatıralarla buralara gelmiş, burada tutunmuş ve ondan sonra da belediye başkanlığı yapan, ismi duvarlarda yazılı olan, hizmet eden bir büyüğümüzün vefasına ve hatırasına sahip çıkmaktadır. Yıllar sonra Deniz başkanımıza da, hizmet eden diğer başkanlarımıza da Allah böyle hatırlanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“İnsan ayrımı yapmadan yıllarca hizmet etti”

Dedesiyle aynı adı taşıyan Fettah Kahraman, parkın açılışında aile adına yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken’e parka dedesinin ismini verdiği için teşekkür ederek, “Ben 1984 doğumluyum, dedemi görmedim fakat birçok insandan insan ayrımı yapmadan ne kadar hizmetler verdiğini duydum. Alibeyköy sokaklarında gezerken çok yerde duvarlara yazılmış, değişmez başkan Fettah Kahraman yazılarını gördüm. Kendisi sabah namazını kılarken secdede vefat ediyor. Ölümünden bile nasıl biri olduğunu anlayabilirsiniz” dedi.