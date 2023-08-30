Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü Aktaş ovası açıkları ve karada Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 15’i çocuk, 7’si kadın ve 5’i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Operasyonda 1 şişme bot, 1 araç ele geçirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 organizatör ise, işlemlerinin ardından Ezine’de Adliyeye sevk edilecek.