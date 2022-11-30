Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrika çatısında çalışan Suriye uyruklu Abdülrezzak A. (18), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine devam edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.