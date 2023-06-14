Tekirdağ Ergene’de bir fabrikadaki atölyede baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı.

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Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.