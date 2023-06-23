Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Fabrikada şoför olarak çalışan Fazlı B.(53), bir anda fenalaşarak yere düştü. Olayı gören işçiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa kalp masajı yaparak ambulansa aldılar. Ambulansa alınarak Acil servise getirilen adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.