Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. OSB’de faaliyet gösteren Federal Elektrik firmasında öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile hastanelere başvuran işçi sayısı 47’ye yükseldi. İşçileri zehirleyen maddenin ise çamaşır suyu ise tuz ruhunun karışımından meydana gelen gaz olduğu ortaya çıktı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Federal Elektrik fabrikasında panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan birçok işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. Öğlen saatlerinde ilk alınan bilgilere göre 15’in üzerinde işçinin öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile çeşitli hastanelere başvurduğu olayda konuya ilişkin kişi sayısı 47’e yükseldi. Hususa ilişkin bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince yapılan incelemelerde işçileri zehirleyen maddenin çamaşır suyu ile tuz ruhunun karışımından meydana gelen ve kolay buharlaşabilen gaz olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve bazı işçilerin taburcu olduğu öğrenildi.