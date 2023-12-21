Kars'ta yaşanan doğal gaz patlaması ve ardından çıkan yangın, 5 katlı bir binayı etkilerken, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, Kars merkez Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi 130’uncu Sokak’ta meydana geldi. Binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonrasında sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, polis geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Vali Ziya Polat da olay yerine gelerek bilgi aldı. Patlamanın yaşandığı bölgede yaşanan panik sonucunda vatandaşlar evlerini boşaltarak güvenli bölgelere gitmek zorunda kaldı.

Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Şu an için 3 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. Bir vatandaşımızın 2. derece yanığı bulunmakta, diğer iki vatandaşımızda ise herhangi bir sıkıntı yok. Allah’a şükürler olsun" dedi.

Patlamanın etkisiyle 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Patlamadan etkilenen çevre binaların camları kırılırken, olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.