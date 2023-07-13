

İnegöl - Domaniç karayolu üzerinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı.

Domaniç - İnegöl karayolu Tahtaköprü mevkiinde meydana gelen çökme sonrasında, karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı esnada işçi servisi ile otomobil kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, çalışma esnasında yol üzerinde duba ve uyarıcı levha bulunmaması nedeniyle 43 YD 802 plakalı işçi servisi, eriyen ve kumlanan yolda frene basınca kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen 16 BH 570 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber merkezi