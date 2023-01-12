İnegöl’de son günlerde fahiş fiyatları emlak ilanları sonrası İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, “Fahiş fiyat artışı yapan kişi ve kurumlara en ciddi yaptırımlar uygulanacak” dedi.

Bu gün yaşanmış olan kiralık daire ve geçen gün basında yer alan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili haberlere istinaden İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı yazılı bir basın açıklaması gereksiniminde bulunmuştur.

Uçaravcı, “Bu gün “Köpek bağlasan durmaz!” başlıklı, basında yer almış haberle birlikte ne yazık ki son günlerde yaşanmış olan üzücü, rezil ve onur kırıcı durumu görmüş bulunmaktayız. Konunun bir tarafı olmak, başta dernek üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı ziyadesiyle üzmüştür. Malum daire mal sahibi tarafından kiralanma amacıyla bir emlak firmasına verilmiştir. Günümüz yaşam standartlarında bırakın fiyat konuşmayı, herhangi birinin bu dairede ikamet etmesinin imkansız olduğu aşikar ve mantık dışıdır. Bu gün gördüğümüz tabloda meslek etiğine uygun olmayan bir durumla karşı karşıya kalındığını ve asla böyle bir dairenin kiraya verilmemesi gerektiğini meslektaşlarımız adına dile getirmek isterim.. Derneğimiz nasıl meslektaşlarının hakkını arıyorsa değerli vatandaşlarımızın da hakkını savunmak adına gerekli mercilerle görüşmeler gerçekleştirmiştir.”

TOPLUMU SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ

“Son günlerde enflasyondan dolayı oluşan fiyat artışlarında mülk sahiplerini, kira artışı noktasında sağduyulu olmaya, meslektaşlarımızın da bu gibi rakamlarla ilan oluşturma konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde; konut paketi çıkacak söylemiyle bazı fırsatçıların fahiş fiyat artışı yaptığını gördük. Bu mülklerle alakalı devletimiz ilan sitelerinde oluşturulan ilanların veri tabanını alıyor. Buradan hareketle, Fahiş fiyat artışı yapan kişi ve kurumlara en ciddi yaptırımları uygulayacaklarını da dile getirmek istiyoruz. Yaşadığınız problemlerle ilgili de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine göre, yetki belgesi bulunmayan ve kayıt dışı çalışan firma ve/veya kişileri https://ttbs.gtb.gov.tr/ linke tıklayarak Ticaret Bakanlığı'na bildirebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra işlem yapabilmek için "e-Devlet Giriş" tuşuna tıklayarak, kendi TC Kimlik Numaranız ve parolanızla sisteme giriniz. Ve şikayet ediniz.”