Seçimin yaklaşmasının ardından aday adaylıkları da başladı. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'te aday adayı olan isimlerden oldu. İşte Faik Öztürk'ün aday adayı olduğu parti...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi öncesi aday adaylık süreci başladı.Milletvekili olmak isteyenler partilere aday adaylık için başvurularını yapıyorlar. Bazı ünlü isimlerde siyasete girmek için kolları sıvadı.Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'te milletvekili aday adayı oldu. Renkli kişiliği ile tanınan Faik Öztürk 2018 yılında MHP'den aday adayı olmuş fakat seçilememişti.Magazin dünyasının en renkli çiftleri arasında yer alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti sık sık gündeme geliyorlar.

İYİ Parti'den aday adayı oldu

Medyatava'nın haberine göre Faik Öztürk memleketi Elazığ'dan milletvekili olabilmek için İYİ Parti'den aday adayı oldu.