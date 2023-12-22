Altın fiyatları, haftanın son gününde rekor bir tazelik yaşayarak yükselişini sürdürdü. Ons altın fiyatı, 2055 dolara kadar çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatı da, ons altın ve doların değer kazanmasıyla birlikte tarihi rekor seviyeye yükselerek 1994 liradan işlem görmeye başladı. Dün akşam, gram altın 1991 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 3 bin 253 liradan, tam altın ise 12 bin 955 liradan günü tamamlamıştı. Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği 250 baz puanlık faiz artışının ardından altın, tekrar zirveye tırmandı. ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz indirme beklentisi, altına destek sağlarken, değerli metal yaklaşık üç haftanın zirvesine çıktı.

Ons altın, 2055 dolara kadar yükselerek, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 2 bin 48 dolarda işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1994 liraya ulaştı. Şu anda gram altın, 1989 liradan alıcı buluyor.

22 Aralık 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın alış: 1.924,03 TL, satış: 1.924,41 TL

Çeyrek altın alış: 3.222,00 TL, satış: 3.264,00 TL

Yarım altın alış: 6.423,00 TL, satış: 6.528,00 TL

Tam altın alış: 12.847,00 TL, satış: 13.002,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 13.124,00 TL, satış: 13.322,00 TL

Ata altın alış: 13.233,00 TL, satış: 13.345,00 TL