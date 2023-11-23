Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde bir kez daha toplanıyor.Piyasalar faiz kararı için duyurulacak sonuçları beklerken kurumlar tek tek ‘Faiz kararı ne olur’ sorusuna yanıt verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kurul Bugün saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı için sonucu açıklayacak. TCMB son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 35'e yükseltmişti.

Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde. Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak. Enflasyon rotası, sadeleşme süreci ve sıkılaşmanın seyrine dair ipuçları yakından izlenecek.

YABANCI KURUMLARDAN FAİZ BEKLENTİSİ

Faiz kararı öncesi yabancı kurumlar Kasım ayı ve yıl sonu beklentilerini tek tek açıkladı. Küresel finans kuruluşları Merkez Bankası’nın yılı yüzde 40 faizle kapatacağı yönünde tahmin bildirdi.

JPMorgan politika faizinin kasımda 250 baz puan artırılacağını öngörüyor. Aralık toplantısında da 250 baz puanlık artış yapılacağını tahmin ediyor. Morgan Stanley ise politika faizinin kasım toplantısında 250 baz puan artışla yüzde 37,50'ye çıkmasını bekliyor. TCMB'nin 2024 ilk çeyrek sonuna kadar faiz artırımlarına ara vermesini ve faizin Nisan 2024'te yüzde 40'a yükseltileceğini öngörüyor. Societe Generale, Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağını düşünüyor. Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını bekliyor. Goldman Sachs da TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceğini öngörüyor. 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağını, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINI ETKİLEYECEK

Eğer beklentiler dahilinde faiz oranları artarsa kredi kartı faizleri ve TL mevduat faizlerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Politika faizinin yükselmesi ile kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı artacak. Böylece aylık azami akdi faiz oranı, gecikme faizi ve nakit çekim işlemleri faizi 1 Aralık’tan itibaren yükselecek.

TL MEVDUATA DÖNÜŞ BAŞLADI

Mevduat faizlerinde artış oranı yüzde 45'e kadar yükseldi. Yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talep de artıyor. Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı. BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat Haziran sonundan bu yana yüzde 40,3 oranında artış kaydetti. Ekonomistler yakın zamanda bu oranın da yüzde 50’lere doğru yükselmesini bekliyor.