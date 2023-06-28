Fame Model Of Turkey 2023 mankenlik yarışması geçtiğimiz günlerde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Genç kadın ve erkeklerin kıyasıya mücadele ettiği gecede yarışmayı kadınlarda Melissa Aslan kazanırken, erkeklerin şampiyonu Furkan Yıldırım oldu. İkinciler Buse Aksüt ve Burak Gündüz olurken, üçüncüler Nil Gül, Okan Leventoğlu seçildi.Catwalk ödülleri Merve Karslı ve Oğuzhan Tüfekçi’nin oldu.

19 kadın, 19 erkek finalistin olduğu gecenin koreografisi ve sanat yönetmenliğini ünlü koreograf Asil Çağıl üstlendi. Sunuculuğunu ünlü model/oyuncu Zeliha Çal ve Ercan Arkat’ın yaptığı yarışma oldukça heyecanlı geçti. Jüride Şişli belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç, Yarışma Başkanı Ruhi Anılan, Doktor Ercan Köse, Yapımcı Halit Eser Avusturyalı model Florian Macek, 2022 Fame Model Of Turkey 1.leri Elif Tokgöz ve Çağrı Özer, İş ve Spor adamı Turgay Kıran, Bursa Fashion Week Başkanı /Moda Tasarımcısı Yaşariye Doğan ,Tülay Türken/Barza firması,Türkiye Güzeli Yağmur Ayaz, Proje yönetmeni Ömer Gürkan Şimşek, Moda Tasarımcısı Aylin Yılmaz, genç moda tasarımcısı Sevgi Taştan,2023 Avrupa 2.Güzeli Deniz Eser ve gecede hem jüri koltuğunda oturup hem de sahne alan başarılı sanatçılar Faruk K, Aslı Kökçe, Sibel Gökçe ve Zeynep Dizdar gibi alanında başarılı jüride yer aldılar.

Yarışmacıların kostümleri erkek modasının başarılı imzası Şinasi Günaydın, başarılı Haute Couture kostümleriyle tasarımcı Oktay Seven, bayan giyimin genç markası başarılı tasarımcı Tülay Türken/Barza ,mayo dünyasının yine başarılı markası Pozitif Mayolarıyla yarışmacılar podyuma çıktı.

Jüri koltuğunda bulunan şarkıcı ve söz yazarı Zeynep Dizdar "Çok güzel bir geceye benziyor, bizde heyecanlıyız. Adayları çok merak ediyorum. İyi olan kazansın diyelim klasik olarak." ifadelerini kullandı.

Tek erkek jüri şarkıcı Faruk K. bu projeye destek vermekten her zaman gurur duyduğunu söyledi. Faruk K "Fame Of Turkey'in genç kuşağa yeni istihdam kapıları açacak diye düşünüyorum, yolları açık olsun. Bizde bu akşam beş atlı jüri üyesiyiz onlara güzel enerjilerimizi vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.